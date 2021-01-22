Рим, , 18:29 — REGNUM Биатлонист Александр Логинов (Россия) завоевал золото в индивидуальной гонке на VII этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), преодолев дистанцию в 20 км за 48 мин. 41,8 сек. Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

II место занял Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — плюс 58,5 сек., III — Кентен Фийон-Майе (Франция) — плюс 1 мин. 10,6 сек.

Это золото стало первым в личных гонках для сборной РФ в сезоне-2020/2021. В рамках этапа Кубка мира в Антхольце состоятся также женские и мужские масс-старты и эстафеты.