Варшава, , 16:24 — REGNUM Игрок сборной Польши и футбольного клуба из Италии «Наполи» Аркадиуш Милик переходит во французскую команду «Марсель». Об этом 22 января он сам сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

«Я счастлив, что официально присоединился к «Марселю». Это один из лучших и самых престижных футбольных клубов Европы. Я готов к новым приключениям в составе новой команды», — говорится в сообщении.

С августа 2016 года Милик выступал за итальянский клуб «Наполи». Однако в последние месяцы его лишили возможностей выступать за основной состав команды. Футболист связывает это с конфликтом с руководством клуба.

Предложение перейти в «Марсель» было уже вторым на протяжении текущего трансферного окна. Первое, поступившее еще в декабре, футболист отклонил.

Итальянский спортивный эксперт Альфредо Педулла предполагает, что Милик до последнего рассчитывал на трансфер в самый известный и титулованный клуб Италии — «Ювентус», однако от него не поступило предложений.