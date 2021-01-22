Москва, , 15:58 — REGNUM Бывший защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб клуба, став помощником главного тренера Виктора Гончаренко. Об этом 22 января сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что в тренерском штабе основной команды Алексей Березуцкий присоединится к своему брату Василию, который перешёл на тренерскую работу в августе 2020 года.

С января 2020 года Алексей Березуцкий занимал должность заместителя генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам.

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