Братислава, , 15:52 — REGNUM Международная федерация хоккея (IIHF) приступила к переговорам со Словацким хоккейным союзом об организации матчей чемпионата мира по хоккею. Об этом 22 января сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию Словацкого союза.

«Переговоры с IIHF об организации части турнира, которая должна была состояться в Минске, начались», — говорится в сообщении.

Отмечается, что матчи планируется провести в Братиславе. Стороны рассматривают бюджет турнира и обсуждают организационные вопросы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент IIHF Рене Фазель заявил, что место проведения ЧМ-2021 будет определено 26 или 27 января. Ранее организация перенесла турнир из Минска, который должен был принять матчи.

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