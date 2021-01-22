Сочи, Краснодарский край, , 15:05 — REGNUM Хоккеист Павел Шэн покинул клуб «Сочи», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом 22 января сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что клуб расторг контракт с 21-летним нападающим по его инициативе, т. к он получил вызов от клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз».

Шэн был выбран «Бостоном» под общим 212-м номером на драфте НХЛ 2018 года. В 2019 году он подписал с клубом контракт новичка и выступал за фарм-клуб «Провиденс Брюинз».

С декабря 2020 года он играл за «Сочи», где провёл шесть матчей и не отметился результативными действиями.