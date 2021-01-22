Токио, , 14:59 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) сосредоточен на успешном проведении Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио. Об этом 22 января сообщили в организации.

«Вместе со своими японскими партнёрами и друзьями МОК полностью сосредоточен на успешном проведении Игр в Токио в 2021 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что МОК подтверждает решимость провести Олимпийские игры в Токио.

Ранее газета Times сообщила, что в правительстве Японии решили отменить Олимпиаду в Токио и ищут возможность объявить об этом официально.

В японском правительстве опровергли эту информацию, заявив, что она не соответствует действительности.

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