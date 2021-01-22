Абу-Даби, , 14:14 — REGNUM Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор получит $5 млн за бой с американцем Дастином Порье на турнире UFC 257. Об этом 22 января сообщает Independent.

Отмечается, что гонорар Порье за поединок составит $1 млн. Кроме того, каждый из бойцов получит процент от продаж платных трансляций.

Напомним, 23 января Макгрегор и Порье проведут бой-реванш. Первый их поединок состоялся в сентябре 2014 года, тогда Макгрегор победил нокаутом в первом раунде.

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