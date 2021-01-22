Ульяновск, , 13:59 — REGNUM В Ульяновске в рамках работы центров активного долголетия проводятся спортивные занятия. С учётом пандемии коронавируса они организуются в онлайн-режиме, сообщает администрация Ульяновска.

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С учётом эпидемической ситуации в Ульяновской области пожилым жителям рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Для них центры активного долголетия проводят дистанционные спортивные мероприятия по программе «Старшее поколение» — в частности, организуются занятия по йоге, оздоровительной и силовой гимнастике, фитнес-тренировки. Кроме того, проводятся психологические тренинги.

Тренер АНО ЦСОН «Долголетие» Ольга Баландина отмечает, что занятия йогой помогают «восстановить энергию, укрепить тело и улучшить здоровье», а также «настроиться на себя, на своё тело, успокоить ум».

Отметим, проект «Активное долголетие» реализуется в Ульяновске с 2015 года. Занятия для пожилых ульяновцев проводятся в 17 центрах.

Напомним, в Ульяновской области жителям пожилого возраста помощь по доставке продуктов питания и медикаментов оказывают социальные работники и добровольцы. Ранее в магазинах и торговых центрах вводили акцию «Часы уважения», в рамках которой установили специальное время для посещения магазинов пенсионерами и скидки на товары, востребованные ими.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно выявлено 41 813 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 38 195 человек (91,3%), скончались 560 человек.