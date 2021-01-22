Милуоки, США, , 12:46 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 113:106.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 34 очка.

В составе «Милуоки» наибольшую результативность показал форвард Яннис Адетокунбо, записавший в свой актив дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов.

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