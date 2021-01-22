Тамбов, , 12:10 — REGNUM Футбольный клуб «Тамбов» пока не снимается с чемпионата России. Об этом 22 января заявил спортивный директор клуба Павел Худяков.

«Ситуация нестабильная. Может произойти всё, что угодно, но пока никто не снимается», — цитирует Худякова «Чемпионат».

Напомним, у «Тамбова» имеются большие задолженности перед футболистами. Несколько игроков не намерены выступать за команду и планировали бойкотировать матчи. При этом клуб так и не получил деньги за нынешний сезон от властей Тамбовской области.

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