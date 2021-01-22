Монреаль, Канада, , 12:04 — REGNUM Россия в 2021 году должна заплатить в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в два раза больше, чем Китай. Об этом 22 января сообщает ТАСС со ссылкой на документы WADA.

Размер обязательного взноса России в бюджет WADA в 2021 году составит $1 091 877. Такие же суммы должны выплатить ещё четыре страны — Великобритания, Франция, Германия и Италия.

При этом для Китая WADA определило обязательный взнос в размере $561 288, что почти в два раза меньше российского.

Самый большой взнос должны внести США ($2 931 923), Япония ($1 502 800) и Канада ($1 465 962).

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