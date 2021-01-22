Колумбус, США, , 11:18 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Блейк Коулман и Мэтью Жозеф. У «Коламбуса» отличились форварды Оливер Бьёркстранд и Ник Фолиньо.

В овертайме победу «Тампе» принёс гол нападающего Брейдена Пойнта.

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