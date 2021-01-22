Лос-Анджелес, США, , 11:13 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

В первом периоде хоккеисты «Колорадо» забросили две шайбы. Отличились нападающие Микко Рантанен и Натан Маккиннон.

Во втором периоде «Лос-Анджелес» смог сравнять счёт благодаря голам Дрю Даути и Габриэля Виларди. А в третьем периоде «Кингз» забросили ещё две шайбы и добыли победу, точные броски на счету Адриана Кемпе и Блейка Лизотта.

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