Нью-Йорк, США, , 10:50 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Айлендерс» дубль оформил нападающий Джордан Эберле, ещё по шайбе забросили Мэтью Барзал и Брок Нельсон. У «Нью-Джерси» отличился форвард Натан Бастиан.

Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 30 бросков в матче из 31.

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