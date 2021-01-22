Мельбурн, Австралия, , 10:15 — REGNUM Сборная России по теннису сыграет с командами Аргентины и Японии на турнире ATP Cup. Об этом 22 января сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Жеребьёвка групповой стадии турнира состоялась 22 января. Сборная России вместе командами Аргентины и Японии попала в группу D.

На групповом этапе каждый матч сборных будет состоять из двух одиночных встреч и одной парной. Победители групп пройдут в полуфинал.

В группе А сыграют Сербия, Германия и Канада. В группе В выступят Испания, Греция и Австралия. В группе С сильнейшего определят Австрия, Италия и Франция. Турнир пройдёт 1−5 февраля в Мельбурне.

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