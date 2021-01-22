Афины , , 10:05 — REGNUM Подмосковные «Химки» проиграли в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги греческому «Панатинаикосу». Встреча прошла в Афинах и завершилась со счётом 78:94.

Самым результативным игроком матча стал форвард Константинос Митоглу, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. Кроме того, защитник Неманья Недович набрал 21 очко.

У «Химок» самым результативным стал форвард Джордан Микки, записавший в свой актив 25 очков.

На сегодняшний день «Химки» занимают последнее, 18-е, место в Евролиге, на счету команды 23 очка. «Панатинаикос» идёт на 14-м месте с 27 очками.