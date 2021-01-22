Эйбар, Испания, , 09:11 — REGNUM Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Эйбаром» в матче 19-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На 12-й минуте матча гол в ворота «Атлетико» забил вратарь «Эйбара» Марко Дмитрович, реализовавший пенальти. Мадридскому клубу удалось отыграться и вырвать победу благодаря дублю форварда Луиса Суареса.

На сегодняшний день «Атлетико» занимает первое место в чемпионате Испании, в активе команды 44 очка после 17 матчей. «Эйбар» идёт на 15-м месте с 19 очками после 19 игр.

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