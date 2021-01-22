Корнелья-де-Льобрегат, , 08:48 — REGNUM «Барселона» одержала победу над клубом «Корнелья», выступающим во втором испанском дивизионе, в матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:0.

В основное время матча команды не забили голов. При этом «Барселона» не смогла реализовать два пенальти — на 39-й минуте Миралем Пьянич не смог обыграть вратаря, а на 80-й Усман Дембеле не воспользовался этой возможностью.

Счёт был открыт в дополнительное время, на 92-й минуте, отличился Усман Дембеле. А на 120-й минуте форвард Мартин Брайтвайт удвоил преимущество каталонского клуба.

Таким образом, «Барселона» вышла в 1/8 финала Кубка Испании.

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