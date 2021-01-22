Канберра, , 08:09 — REGNUM Сборная Австралии продолжает подготовку к Олимпийским играм в Токио, которые должны состояться летом 2021 года, заявил Австралийский олимпийский комитет (АОК). Об этом 22 января сообщает пресс-служба организации.

«AOК продолжает работать над тем, чтобы австралийская олимпийская сборная прибыла в Токио, участвовала в соревнованиях и вернулась домой в безопасности и без COVID-19», — говорится в заявлении, обнародованном вскоре после публикации газеты Times о вероятной отмене перенесённых на лето 2021 года Олимпийских игр в Токио.

По словам главы АОК Джона Коатса, которые приводит газета The Sidney Morning Herald, «нет никакой дискуссии о том, чтобы не продолжать» подготовку к Олимпиаде в Японии, при том, что «общение идёт еженедельно».

Ранее о том, что в правительстве Японии пришли к выводу о необходимости отмены из-за коронавируса Олимпийских игр в Токио, со ссылкой на осведомлённый источник сообщила газета Times.

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