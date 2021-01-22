Токио, , 07:10 — REGNUM Окончательное решение о возможности провести летом 2021 года Олимпийские игры в Токио может быть принято до 25 марта, перед стартом эстафеты олимпийского огня. Об этом глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори заявил в опубликованном 22 января интервью газете Nishinippon Shimbun.

«Естественно, что мы рассматриваем наихудший вариант с разных сторон», — сказал Мори. Он отметил, что перспектива проведения Олимпийских игр будет прояснена «в зависимости от того, будет ли дан старт эстафете олимпийского огня или она будет отложена».

Напомним, что президент МОК Томас Бах в интервью агентству Kyodo 21 января заявил, что Международный олимпийский комитет не рассматривает возможность повторного переноса или отмены летних Олимпийских игр в Токио.

По информации газета Asahi, на необходимости вновь перенести или вовсе отменить Олимпийские игры в Токио из-за ситуации с коронавирусом настаивает японская оппозиция.

Читайте также: Японская оппозиция настаивает на переносе или отмене Олимпиады в Токио

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в правительстве Японии пришли к выводу о необходимости отмены из-за коронавируса Олимпийских игр в Токио и ищут пути объявить об этом официально.

Читайте также: Президент МОК исключил перенос или отмену Олимпиады в Токио