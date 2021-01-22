Токио, , 05:29 — REGNUM В Японии оппозиция заявляет о необходимости вновь перенести или вовсе отменить Олимпийские игры в Токио из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 22 января сообщает газета Asahi.

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Председатель главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано считает безответственным стремление правительства провести Игры в Токио в то время, когда в мире наблюдается самый разгар пандемии.

С ним в этом вопросе солидарен лидер Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии, отмечающий, что даже к лету «процесс вакцинации ещё не будет завершён», а соревнования будет трудно обеспечить достаточным количеством медперсонала в связи с занятостью большинства медиков больными коронавирусом. Подобным образом высказываются и другие представители оппозиции.

Напомним, что ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация не рассматривает возможность повторного переноса или отмены летних Олимпийских игр в Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Японии пришли к выводу о необходимости отмены из-за коронавируса Олимпийских игр в Токио.

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