Токио, , 04:29 — REGNUM В правительстве Японии пришли к выводу о необходимости отмены из-за коронавируса Олимпийских игр в Токио. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает газета Times.

По словам источника, в правительстве в настоящее время ищут пути, как объявить об отмене Игр и при этом сохранить возможность провести их в Токио в ближайшем будущем. Эти обсуждения ведутся в частном порядке, «никто не хочет объявлять об этом первым, но все согласны», что этим летом провести Олимпиаду «будет слишком сложно».

«Я не думаю, что это случится», — подчеркнул источник издания, отметив, что ближайшая свободная дата для проведения Игр в Токио, это 2032 год.

Как сообщало ИА REGNUM, президент МОК Томас Бах заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не рассматривает возможность повторного переноса или отмены летних Олимпийских игр в Токио.

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