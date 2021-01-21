Неаполь, Италия, , 23:35 — REGNUM Нападающий «Наполи» Льоренте может покинуть команду в текущее трансферное окно.

Согласно информации журналиста Альфредо Педулы от 21 января, 35-летним испанцем интересуются «Атлетик» из Бильбао, собирающийся вернуть форварда в свой состав на закате карьеры, и «Удинезе», вариант с которым является приоритетным для Льоренте.

Сообщается, что «Наполи» примет решение с продажей испанца перед закрытием трансферного окна.

В текущем сезоне форвард провел три матча в составе «неаполитанцев» и не смог отличиться результативными действиями.