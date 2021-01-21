Вашингтон, 21 января 2021, 23:19 — REGNUM Основной голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов заразился коронавирусом, передает 21 января Washington Post.
По данным источника, у россиянина не наблюдается симптомов заболевания, однако хоккеист сдал положительный тест. В клубе о заболевании Самсонова узнали во вторник.
Ранее «Кэпиталз» были оштрафованы на 100 тысяч долларов из-за нарушение протокола по коронавирусу.
Самсонов, а также Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов будут вынуждены пропустить четыре следующие встречи «Вашингтона» в регулярном чемпионате.