Москва, , 22:24 — REGNUM Бывший наставник сборной России по футболу Фабио Капелло прокомментировал новость о переходе нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину».

«У Кокорина есть все качества, необходимые форварду для успешных выступлений, но ему придется привыкать к иному футболу, к иной обстановке. Проблемы интеграции и языкового барьера недооценивать нельзя. Без знания языка даже тренеру сложно донести свои мысли.

У меня нет претензий к способностям Кокорина на поле. Он был одной из главных надежд российского футбола, но сбился с пути. О его характере мне сказать нечего, я работал с ним короткими отрезками», — приводит высказывание специалиста Football Italia.