Лестер, Великобритания, , 20:40 — REGNUM Полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен может покинуть команду в текущее трансферное окно.

Согласно данным портала The Telegraph, датский футболист может вернуться в «Тоттенхэм», однако в этом случае лондонскому клубу придется заплатить определенную сумму за переход игрока, когда остальные претенденты будут ограничены лишь выплатой зарплаты Эриксену.

Сегодня также стало известно об интересе к датчанину со стороны «Лестера».

В текущем сезоне Эриксен не смог отличиться результативными действиями в девяти матчах итальянского чемпионата.