Москва, , 18:56 — REGNUM Алексей Кудин — белорусский боец смешанного стиля (ММА) — задержан в Москве, говорится в Instagram Cвободного объединения спортсменов Белоруссии 21 января.

Спортсмен, покинувший Белоруссию из-за уголовного дела, будет экстрадирован на родину.

Летом 2020 г. Кудин был задержан во время протестов в Белоруссии. Его обвиняют по ст. 363 УК Белорусии «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок».

В ноябре он не явился на заседание суда по делу. Ему грозит до 5 лет заключения.

После президентских выборов в Белоруссии начались акции протеста. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.