Рим, , 18:21 — REGNUM Форвард футбольного клуба «Спартак» (Москва) Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» (Италия). Об этом 21 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ближайшее время спортсмен вылетит в Италию на медобследование и подпишет с «фиалками» контракт на 3,5 года, сообщили в московском клубе.

Ранее стало известно, что «Фиорентина» предложила за нападающего 4,5 млн евро.

Кокорин присоединился к красно-белым летом 2020 г. в статусе свободного агента. В сезоне-2020/2021 РПЛ провел 10 матчей, отметился 2 голами.