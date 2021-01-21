Вильнюс, , 17:36 — REGNUM Рене Фазель — глава Международной федерации хоккея (IIHF) — высказался о желании Литвы принять матчи ЧМ-2021.

«У нас были дискуссии с Братиславой, Ригой и Данией — у Дании и Братиславы есть хороший опыт проведения турнира в 2018 и 2019 гг. Я ценю предложение Литвы и готовность помочь, но слишком много кандидатов на проведение турнира в данном случае не имеет смысла», — передает слова Фазеля ТАСС.

Ранее министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что страна готова принять чемпионат мира по хоккею 2021 года.

Турнир должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге, но 18 января совет IIHF принял решение лишить столицу Белоруссии права принять матчи ЧМ-2021 из-за политической ситуации в стране.