Вашингтон, , 17:30 — REGNUM Конор Макгрегор — экс-чемпион UFC в двух весовых категориях — прокомментировал обвинения в изнасиловании, которые против него выдвинули. Об этом 21 января передает «Чемпионат».

"Эти обвинения могу назвать старыми новостями. Этот случай расследуется уже 2 года. Сейчас я чист, а в моей жизни полно позитива. Теперь мне предстоит новое испытание — бой с Дастином Порье», — заявил он перед боем с Порье.

Ранее сообщалось, что Макгрегор обвиняется в нападении и изнасиловании женщины в отеле Дублина в 2018 г. Женщина требует компенсацию в размере от $1,79 до 2,13 млн.