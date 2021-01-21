Москва, , 16:25 — REGNUM Агент нападающего футбольного клуба «Спартак» (Москва) Александра Кокорина Тимофей Бердышев сообщил, когда игрок подпишет контракт с «Фиорентиной». Об этом 21 января сообщает «Чемпионат».

Ранее российский футболист дал принципиальное согласие на переход в клуб из Флоренции.

«В понедельник летим в Рим, пройдем медобследование. Во вторник во Флоренции подписание контракта на 3,5 года», — заявил Бердышев.

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 г. на правах свободного агента. На его счету — 2 гола и 2 результативные передачи в 10 матчах за красно-белых. Один из самых скандальных футболистов в РФ. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 г.