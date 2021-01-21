Цюрих, Швейцария, , 15:00 — REGNUM Против создания нового турнира под названием «Европейская премьер-лига» выступила Международная федерация футбола (ФИФА). Об этом 21 января сообщает пресс-служба ФИФА.

Отмечается, что ФИФА не признаёт создание Европейской премьер-лиги. Это не позволит командам, которые будут участвовать в турнире, выступать под эгидой ФИФА.

«ФИФА и шесть конфедераций хотят ещё раз повторить и подчеркнуть, что подобное соревнование не будет признано ни ФИФА, ни любой конфедерацией», — говорится в заявлении.

Добавляется, что любой клуб или игрок, которые участвуют в турнире, не будут допущены к соревнованиям, организованным ФИФА или конфедерациями.

Ранее сообщалось, что ряд европейских топ-клубов хотят организовать свой турнир, в котором смогут участвовать до 18 команд. Предположительно, его могут создать до 2022 года и дать ему название «Европейская премьер-лига».

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