Индианаполис, США, , 12:07 — REGNUM «Даллас Маверикс» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 124:112.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Далласа» Кристапс Порзингис, набравший по 27 очков. Кроме того, разыгрывающий Лука Дончич сделал трипл-дабл из 13 очков, 12 подборов и 12 результативных передач.

В составе «Индианы» наибольшую результативность показал разыгрывающий Малколм Брогдон, набравший 26 очков.

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