Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» выступил с заявлением по поводу наказания за нарушение медицинских протоколов COVID-19. Сообщение опубликовано 21 января в Twitter клуба.

«Мы разочарованы решением игроков взаимодействовать в своём гостиничном номере и за пределами одобренных зон», — говорится в заявлении.

В клубе отметили, что принимают решение НХЛ и ещё раз поговорят с игроками о действующих протоколах COVID-19, чтобы убедиться, что они полностью их соблюдают.

Ранее сообщалось, что НХЛ оштрафовала «Вашингтон» на $100 тыс. за нарушение медицинского протокола, а российские игроки Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов включены в список недоступных для участия в матчах и тренировках.

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