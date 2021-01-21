Реджо-нель-Эмилия, Италия, , 09:56 — REGNUM Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил 760-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории футбола. В матче за Суперкубок Италии 20 января он поразил ворота «Наполи».

В своей карьере Роналду провёл 1036 матчей за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус», а также сборную Португалии. На его счету 760 голов.

Это лучший результат в истории футбола. До этого рекорд принадлежал чехословацкому форварду Йозефу Бицану, который забил 759 голов в период с 1931 по 1955 год.

Стоит отметить, что количество голов в данном рейтинге учитывает только официальные матчи. При этом существуют разные способы подсчёта голов и разные списки, которые могут существенно различаться. Например, считается, что Пеле за свою карьеру забил более 1000 голов.

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