Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Российские хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» включены в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках. Такое решение приняла 21 января Национальная хоккейная лига (НХЛ), сообщает журналист Эллиот Фридман в Twitter.

В «Вашингтоне» выступают четыре российских игрока — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов. Все они отстранены от матчей из-за нарушения протокола COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, НХЛ оштрафовала «Вашингтон» на $100 тыс. за нарушение медицинского протокола.

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