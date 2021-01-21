Манчестер, Великобритания, , 08:38 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над «Астон Виллой» в перенесённом матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Манчестер Сити» голы забили полузащитники Бернарду Силва (79) и Илкай Гюндоган (90), реализовавший пенальти.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ, на счету команды 38 очков. «Астон Вилла» идёт на 11-м месте с 26 очками.

Читайте также: «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Фулхэмом»