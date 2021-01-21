Лондон, , 08:35 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Фулхэмом» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Манчестер Юнайтед» голы забили нападающий Эдинсон Кавани (21) и полузащитник Поль Погба (65). У «Фулхэма» отличился форвард Адемола Лукман (5).

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» занимает первое место в АПЛ, на счету команды 40 очков. «Фулхэм» идёт на 18-м месте с 12 очками.

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