Денвер, США, , 23:56 — REGNUM Нападающий «Колорадо Эвеланш» Нэйтан Маккиннон прокомментировал свое достижение и игру «лавин» в численном большинстве в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась ночью 20 января победой «Эвеланш» со счетом 3:2, Маккиннон отдал две голевые передачи и преодолел отметку в 500 набранных очков в НХЛ.

«Мы могли бы забить больше еще раньше. Как минимум, я не использовал один отличный момент, но мне там просто не повезло. Наша игра в большинстве в двух последних играх активизировалась, и нам это необходимо, чтобы успешно двигаться вперед.

500 очков? Я бы хотел достичь данной отметки несколько раньше, но, конечно, это отличный рубеж. Набрать 500 очков в НХЛ — сложная задача, но рядом со мной на протяжении всего пути играют отличные хоккеисты», — приводит слова форварда официальный портал НХЛ.