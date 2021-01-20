Бергамо, Италия, , 21:56 — REGNUM Главный тренер «Аталанты» Джон Пьеро Гасперини прокомментировал игру своей команды и Алексея Миранчука в рамках перенесенного матча 10-го тура чемпионата Италии с «Удинезе», встреча завершилась со счетом 1:1.

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук провел на поле 58 минут, выйдя в стартовом составе.

«Если какая-то из команд и заслужила победу, так это мы. Но для этого надо забивать. «Удинезе"закрылся и не шел вперед даже при 1:1. Мы должны быть удовлетворены ничьей.

Из-за того, что мы играем каждые три дня, приходится делать ротацию, но я доволен тем, как это происходит.

Мэле только прибыл в команду и уже играет хорошо. Он полезен на фланге.

Миранчук обладает хорошими техническими навыками, но нам нужна острота в атаке. Уверен, он сможет предложить ее нам в будущем», — приводит слова специалиста портал Sky Sport Italia.