Киев, , 21:38 — REGNUM Украинский «Шахтер» сегодня, 20 января, на своем официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера казахстанского специалиста Али Алиева.

Ранее Алиев возглавлял «Кызыл-Жар» и помог команде в 2019 году попасть в Премьер-Лигу. В том же году он был признан лучшим тренером первой лиги Казахстана.

За свою профессиональную карьеру футболиста Алиев выступал за девять клубов, четыре из которых пришлись на тот момент, когда он играл в турецком чемпионате. В Турции Алиев защищал цвета «Акчаабат Себатспора», «Кайсери Арджиесспора», «Карталспора и «Диярбакырспора», но титулов ни с одной из этих команд казахстанский игрок завоевать не смог.