Москва, 20 января 2021, 20:23 — REGNUM Евгений Донской — российский теннисист — назначен капитаном сборной РФ на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Об этом 20 января сообщает ТАСС.
Глава Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев заявил, что кандидатуру Донского поддержали игроки команды.
«Этот турнир рассматривался нами как подготовительный, даже когда игрался в Дюссельдорфе. Но после того как в регламенте прописали обязательное участие первой и второй ракетки страны, поднялся статус. … Выбор капитана остается за игроками. В этом году им будет Донской, — отметил он.
ATP Cup пройдет в Мельбурне 1 — 5 февраля, участие примут 12 национальных команд.