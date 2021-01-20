Рим, , 20:12 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» предложил контракт Александру Кокорину — нападающему «Спартака» (Москва), передает 20 января журналист Никола Скира в Twitter-аккаунте.

«Фиорентина» предложила за форварда 4,5 млн евро, и речь идет о 3-летнем соглашении.

Ранее сообщалось, что Кокорин может перейти в «Ростов», но информация не подтвердилась.

Кокорин присоединился к красно-белым в 2020 г. в статусе свободного агента. В сезоне-2020/2021 РПЛ провел 10 матчей и отметился 2 голами.