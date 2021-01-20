Анкара, , 20:08 — REGNUM На тренировочных сборах в Турции в контрольном матче футбольный клуб «Химки» (Россия) одолел «Радник» (Сербия) — 4:3 (4:1). Об этом 20 января сообщает «Матч ТВ».

В I тайме российская команда забла 4 мяча. Мохамед Конате реализовал пенальти, а через несколько минут воплотил в гол фланговую подачу Кирилла Боженова, затем Резиуан Мирзов довел преимущество «Химок» до крупного.

Перед перерывом Конате оформил хет-трик, а «Радник» отыграл 1 мяч.

В начале II тайма сербы забили с пенальти, но конце встречи сократили отставание до минимального.