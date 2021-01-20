Пекин, , 13:55 — REGNUM Совершая инспекционную поездку по объектам будущей пекинской зимней Олимпиады 2022 года, партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин посетил лыжный центр в городе Чжанцзякоу, который расположен к северо-западу от Пекина в провинции Хэбэй. Об этом 20 января сообщает Синьхуа, особое внимание уделяя призыву лидера страны шире использовать при подготовке спортсменов технологические инновации.

В Национальном центре по прыжкам с трамплина Си Цзиньпин посмотрел показательные выступления и побеседовал с тренерами, которые рассказали ему об использовании при подготовке прыгунов вспомогательной системы на базе искусственного интеллекта. Высоко оценив достижения организаторов будущей Олимпиады и спортивной администрации, отвечающей за подготовку олимпийской команды, глава государства выразил надежду на успешное выступление в Пекине китайских олимпийцев.