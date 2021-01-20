Рига, , 13:53 — REGNUM Латвия готова провести чемпионат мира по хоккею в том объёме, в каком планировалось ранее. Для этого финансирования, заложенного в бюджете страны, будет достаточно. Об этом 21 января заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

Однако, если Международная федерация хоккея IIHF намерена предложить Риги полностью провести все игры чемпионата, то решающим будет вопрос, насколько значительными будут дополнительные расходы и кто их на себя возьмет.

Читайте также: В США порадовались лишению Белоруссии права проводить ЧМ по хоккею

Глава правительства не стал называть сумму дополнительных расходов для Латвии, если турнир полностью пройдет в Риге. Он также не уточнил, сколько страна может себе позволить дополнительно направить на проведение чемпионата.

«Я ещё не видел ни одного расчёта, во сколько это могло бы обойтись. Нужно обсудить с IIHF, кто какие расходы покроет, если решение будет приниматься в таком направлении», — сказал Кариньш.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально планировалось, что ЧМ по хоккею будет проведён в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Однако 18 января Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Белоруссию права проведения это международного меропряития. Решение было принято из соображений безопасности игроков, болельщиков и СМИ. IIHF пришла к заключению, что Минск в настоящее время не может обеспечить им безопасность.

Ранее в сюжете: IIHF лишила Белоруссию права на проведение ЧМ по хоккею 2021

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии оснований для переноса ЧМ по хоккею из Минска. Он заверил, что «никакой опасности ни по каким вопросам в Белоруссии нет» — «ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей», а хоккейные арены Минска готовы принять матчи мирового хоккейного первенства.