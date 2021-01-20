Абу-Даби, 20 января 2021, 11:10 — REGNUM Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор потерял одно место в сводном рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Об этом 20 января сообщается на сайте организации.
Отмечается, что Макгрегор опустился с 12-го на 13-е место, пропустив Роберта Уиттакера.
Рейтинг возглавляет чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Вторым идёт экс-чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс. Замыкает тройку лучший в среднем весе Исраэль Адесанья.
Напомним, 23 января Макгрегор проведёт бой с американцем Дастином Порье в Абу-Даби (ОАЭ). Первый их поединок в 2014 году завершился победой Макгрегора техническим нокаутом в первом раунде.