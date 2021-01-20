Питтсбург, США, , 09:25 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили нападающие Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Теодор Блюгерс и Евгений Малкин.

У «Вашингтона» дубль оформил форвард Том Уилсон, ещё по голу забили Ларс Эллер и Евгений Кузнецов. Капитан команды Александр Овечкин отметился результативной передачей.

Победу «Питтсбургу» в овертайме принёс гол форварда Сидни Кросби.

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