Лондон, , 09:29 — REGNUM Сэр Кит Эдвард Миллс, заместитель председателя Лондонского организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр, предупредил, что из-за пандемии летняя Олимпиада в Токио 2021 скорее всего не состоится. Об этом 19 января сообщает BBC.

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Сэр Миллс сообщил BBC, что организаторы летней Олимпиады должны начать планировать отмену игр. После новой волны заболеваний COVID-19 в Токио объявлена чрезвычайная ситуация. Это происходит за 6 месяцев до того, как в японской столице планируют принять спортсменов со всего мира.

Из-за переноса олимпиады с 2020 на 2021 год, расходы увеличились на 22%, и общая цена поднялась до 11,5 биллионов фунтов стерлингов.

Выступая на радио в прямом эфире 19 января, сэр Кит сказал:

«Я думаю, что организаторы буду оттягивать все до последней минуты, надеясь, что ситуация резко улучшится и вакцинация подействует быстрее, чем мы все надеемся».

«Лично я, сидя здесь и глядя на пандемию во всем мире, могу сказать, что это вряд ли произойдет, — добавил сэр Миллс. — Если бы я был на месте организационного комитета в Токио, я бы строил планы по отмене игр, и я уверен, что у них есть планы на отмену. У них есть еще месяц или около того, прежде чем им нужно будет огласить решение».

Напомним, что летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио в 2020 году. Игры были отменены из-за начавшейся пандемии и перенесены на 23 июля 2021 года.