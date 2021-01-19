Хельсинки, , 22:58 — REGNUM «Йокерит» принял на своем льду казахстанский «Барыс» в рамках очередного матча регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла 19 января на стадионе «Хартвалл Арена» в Хельсинки и завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Таким образом, казахстанская команда одержала пятую победу к ряду над «Йокеритом» в его стенах. Последний раз «Барыс» уступал в Финляндии в 2015 году.

На данный момент подопечные Юрия Михайлиса занимают восьмую строчку Восточной конференции с 53 очками на счету в 45 играх.